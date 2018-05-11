Станислав Черчесов: "Перед объявлением состава позвонили и сказали, что Селихов порвал ахилл"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подтвердил, что голкипер "Спартака" Александр Селихов получил тяжелую травму и пропустит чемпионат мира.

– Сюрпризы перед объявлением состава? Был сюрприз негативного плана, – рассказал в эфире РФС ТВ Черчесов. – За час-полтора до подачи заявки поступил звонок из "Спартака", и сказали, что с Селиховым случилось несчастье: порвал ахилл. Я перезвонил доктору "Спартака" уточнить, какая серьезность, чтобы понимать. Сначала Селихов был в расширенном списке, но мы его оттуда, естественно, после этого убрали.

Расширенный состав сборной России на чемпионат мира можно посмотреть здесь.

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