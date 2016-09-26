Станислав Черчесов: "Оздоев не очень ярко выглядит? Абсолютно согласен!"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что схема и построение игры команды в товарищеской встрече против Коста-Рики будут доработаны после изучения соперника, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Также специалист заявил, что в чемпионате России есть футболисты, достойные перехода в один из клубов Европы.

– Новосельцев пока не очень много играет в "Зените" после перехода. Вас это не расстраивает?

– Понятно, что после таких переходов случается небольшой дискомфорт и для футболиста, все-таки костяк и состав в "Зените" уже сформирован, и, естественно, для нас, поскольку Иван сейчас в другой команде, играющей по другой системе. Поэтому нужно время. Но мы не можем не вызывать человека, который только что был в сборной и провел на хорошем уровне полный матч. Необходимо с ним переговорить, спросить, как он себя чувствует. Все-таки Новосельцев – игрок основной обоймы. Поэтому он здесь. А как проявит себя, как будет работать – мы уже посмотрим. Учитывая, что в "Зените" Иван уже пару недель тренируется по другой схеме, он может рассчитывать на игру в основном составе, если примем решение играть в четыре защитника.

– Как всегда, под списком прописана оговорка, что возможны изменения. Есть ли футболисты, у которых есть вопросы по здоровью?

– Если вы обратили внимание, мы в этот раз объявили состав на три дня позже, нежели в прошлый. Попросили клубы пойти навстречу, спасибо им за это. И тур, кстати, еще не закончился. Определенный дискомфорт есть. Забьет там условно кто-нибудь вдруг пять голов – а мы уже состав объявили, и нужно кого-то менять. Неправильно это. Поэтому огромное спасибо, что поддержали нашу инициативу, постараемся объявлять состав после предпоследнего тура, чтобы иметь больше информации о кандидатах.

А что касается возможных вопросов по здоровью, то, само собой, сделаем замены. Как было с тем же Дзюбой в прошлый раз. Расширенные же списки отправлять не хотим, потому что я сам был действующим футболистом и знаю, что значит, когда сначала предварительно попадаешь в сборную, а потом тебя там уже нет. Не нужно нервировать игроков. Есть основной список, и если ничего не происходит, он не меняется. Микротравмы же случаются у всех. К примеру, в прошлый раз мы с ней взяли Дзагоева, он во время первого матча отдохнул, а против Ганы уже вышел. И, думаю, его игра вас всех устроила.

– От каких факторов зависит схема игры и построение в обороне в матче с Коста-Рикой?

– Мы, естественно, уже знаем, как играет соперник. Изучим состояние имеющихся у нас футболистов, посмотрим. Во время работы правильные идеи и приходят.

– Оздоев не очень ярко выглядит в последнее время. Согласны с этим?

– Абсолютно! Другое дело, что, повторю в который раз, мы не можем шарахаться из стороны в сторону. Хотим все-таки игрокам, на которых уже обратили внимание, дать больше времени себя проявить. Оздоев вышел на замену в матче с Ганой. Хотя есть нюансы – например, "Рубин" проводит тур сегодня, и мы пока еще не знаем, как все сложится.

Мы представляем сильные качества и уровень футболистов, понимаем, на что они способны. Но если они не будут проявлять себя в клубах, то появятся вопросы, которые будем с ними обсуждать. Вот в этот раз и переговорим и с Новосельцевым, и Оздоевым. Все в их руках.

– Впечатлены голом, который забил Смолов в матче с ЦСКА? Кажется, что он единственный футболист, достойный перехода в Европу.

– Абсолютно с вами не согласен, есть и другие. А что касается гола – сыграл так, как и должен.

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