Станислав Черчесов: "Отсутствие Неймара – удар по ажиотажу. Но не по нашей подготовке"

Главный тренер сборной России​ Станислав Черчесов в интервью "СЭ" заявил, что не расстроен невозможностью лидера сборной Бразилии Неймара​ принять участие в матче с российской командой. Россияне проведут контрольный матч с бразильцами 23 марта.

– Расстроены ли, что Неймар не сможет сыграть против России в "Лужниках"?

– Абсолютно нет. У бразильцев своя подготовка, у нас – своя. Да, для общего ажиотажа, для аудитории, для масс-медиа его отсутствие – потеря. Но нас это касается в меньшей степени. Общий класс бразильцев, блестяще прошедших отборочный цикл, от отсутствия Неймара вряд ли принципиально снизится. А опыт игры против мировых суперзвезд мы получили прошлой осенью с Аргентиной во главе с Месси и с Испанией. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью Черчесова