Станислав Черчесов опубликовал состав сборной России в Инстаграме

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в своем Инстаграме опубликовал состав национальной команды для подготовки к контрольному матчу с Германией (15 ноября, Лейпциг) и встрече Лиги наций со Швецией (20 ноября, Сольна).

- Состав сборной России на Германию и Швецию. Russian national team squad for matches against Germany and Sweden, - написал Черчесов.

Всего в списке значится 26 футболистов. Состав претерпел изменения по сравнению с прошлым созывом на игры со Швецией и Турцией.

Сборная России назвала состав на матчи с Германией и Швецией