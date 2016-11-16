Станислав Черчесов: "Один футболист стоит – вы его не замечаете, а тот, который бегает, – вы его тоже не замечаете"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире передачи "После футбола" ответил на вопрос обозревателя "СЭ" Игоря РАБИНЕРА о том, почему Дмитрий Полоз провалил игру с Катаром (1:2), но затем здорово выглядел в матче с Румынией (1:0). При участии форварда "Ростова" состоялся победный голевой выпад в концовке поединка в Грозном, который завершил Магомед Оздоев.

– Один футболист стоит – вы его не замечаете, а тот, который бегает, – вы его тоже не замечаете. Моя задача и тренерского штаба – иметь правильный угол зрения, - сказал Черчесов.

– Полоз здорово играл с Коста-Рикой и Румынией, но провалил игру с Катаром. Что случилось?

– Состояние и у него, и у команды на третий день пребывания в Катаре после минусовых температур – физиологию никто не отменял. Отношение к игре тоже никто не отменил. Можно пенять на погоду. У нас отговорок нет. Нужно приезжать и выигрывать. По каким-то обстоятельствам, не зависящим от нас, так случилось.