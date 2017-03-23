16:09 | ФУТБОЛ — Сборная России

Станислав Черчесов: "Обсудим участие Мариу Фернандеса с Мутко"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед товарищеским матчем против сборной Кот-д'Ивуара сообщил имя капитана. По словам наставника, с составом на матч он определится позже, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

 Капитана выбрали – Игорь Акинфеев с удовольствием согласился эту миссию исполнять. Самедов, Глушаков и Смолов – его заместители. По составу – у нас будет заключительная тренировка. Соперник уже прилетел, знаем, в каком составе. Есть определенность по нашей команде, но сегодня-завтра решим точно, кто будет играть. Есть вопросы по 2-3 футболистам.

– Глушаков сыграет?

– Вы видели, что он только в разминках участвовал. Нам важно, чтобы он до конца долечился. МРТ показывает, что все сейчас намного лучше. Но мы не будем ничего форсировать, переговорим с врачами, с ним. Но вероятность, что он не сыграет, большая.

– Сможет ли сыграть Мариу Фернандес?

– Алаев и Мутко прилетят, мы с ними обсудим этот вопрос. Было бы хорошо, чтобы он стал полноправным участником нашей команды.

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