Станислав Черчесов: "Обсудим участие Мариу Фернандеса с Мутко"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед товарищеским матчем против сборной Кот-д'Ивуара сообщил имя капитана. По словам наставника, с составом на матч он определится позже, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.



– Капитана выбрали – Игорь Акинфеев с удовольствием согласился эту миссию исполнять. Самедов, Глушаков и Смолов – его заместители. По составу – у нас будет заключительная тренировка. Соперник уже прилетел, знаем, в каком составе. Есть определенность по нашей команде, но сегодня-завтра решим точно, кто будет играть. Есть вопросы по 2-3 футболистам.

– Глушаков сыграет?

– Вы видели, что он только в разминках участвовал. Нам важно, чтобы он до конца долечился. МРТ показывает, что все сейчас намного лучше. Но мы не будем ничего форсировать, переговорим с врачами, с ним. Но вероятность, что он не сыграет, большая.

– Сможет ли сыграть Мариу Фернандес?

– Алаев и Мутко прилетят, мы с ними обсудим этот вопрос. Было бы хорошо, чтобы он стал полноправным участником нашей команды.