17:49 | Футбол — Сборная России

Станислав Черчесов: "Обилие травм радости не доставляет"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов спокойно отнесся к обилию травм в национальной команде в преддверии товарищеской игры с Германией и встрече Лиги наций со Швецией.

- Обилие травм радости не доставляет, но профессиональный спорт без травм не бывает, - приводит пресс-служба сборной слова Черчесова.

Ранее сообщалось, что из-за различных повреждений полноценно тренироваться в расположении сборной не могут защитники Мариу Фернандес и Сергей Петров, полузащитники Александр ГоловинИльзат АхметовДенис Черышев и Роман Зобнин, а также форвард Артем Дзюба. Кроме того, сегодня защитник Федор Кудряшов покинул тренировку после ее начала и ушел в тренажерный зал.

С Германией Россия встретится 15 ноября, со Швецией - 20 ноября.

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