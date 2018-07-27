Станислав Черчесов о Смолове: "То что нас не убивает, делает нас сильнее"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время форума "Территория смыслов на Клязьме" рассказал, что он думает о состоянии нападающего Федора Смолова после 1/4 финала ЧМ-2018 со сборной Хорватии (2:2, по пенальти 3:4). Форвард не реализовал послематчевый пенальти.

- Какие слова поддержки вы нашли для Федора Смолова, который остался одиноко сидеть, когда Россия уже проиграла, и вся команда разошлась?

- Это тот случай, когда слов не надо. Все устаканится, он сам это осмыслит, придет в себя, и на следующем сборе мы спокойно пообщаемся, посмотрев на эту ситуацию совершенно с другого ракурса. Я не видел, что он сидел один. Я был в раздевалке. Понятно, что это не самый приятный момент в его карьере. Но такие вещи случаются. Главное - принять это и стать сильнее. "То, что нас не убивает, делает нас сильнее", - так говорят. Его это не убило, а наша задача - помочь ему. Все зависит от него, как он это все переосмыслит, - сказал Черчесов.