Станислав Черчесов: "О перспективах Березуцких и Игнашевича на чемпионате мира мы пока не говорили"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что тренерский штаб команды пока не рассматривает вариант вызова защитников ЦСКА Сергея Игнашевича, Алексея и Василия Березуцких, а также полузащитников Дениса Черышева из "Вильярреала" и Жоаузинью из "Краснодара". Российская сборная 26 мая начнет в Австрии подготовку к домашнему Кубку конфедераций. На следующей неделе будет обнародован расширенный состав сборной для подготовки к турниру, а итоговая заявка из 23 игроков – не позднее 7 июня.

– На сегодняшний день ситуация такова, что Леша вновь получил травму, – цитирует ТАСС Черчесова. – Если они (братья Березуцкие) сами чувствуют, что не готовы, то надо это принять. А дальше будем смотреть по ситуации. Чемпионат России заканчивается, мы играем на Кубке конфедераций, затем начинается новый чемпионат. Мы следим за их состоянием, за это время все может измениться.

Что касается Игнашевича, то он принял решение закончить карьеру в сборной, и мы его позицию уважаем. Как и братья Березуцкие, он играет на стабильном уровне за клуб, причем, как правило, все трое в составе друг друга подменяют. О перспективах выступления (Березуцких и Игнашевича) на чемпионате мира мы пока не говорили, идем шаг за шагом.