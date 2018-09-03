Станислав Черчесов: "О чемпионате мира сборная России давно забыла, начинается новый турнир"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о старте подготовки в новом турнире – Лиге наций.

- Как забыть чемпионат мира и готовиться к следующему турниру?

- Если бы вы не напомнили, я бы и не вспомнил о чемпионате мира. Мы-то давно забыли. У нас идет подготовка, с первого дня мы кое-что уже поменяли. Были те, кто вчера играли. Из той группы Зобнин, Смольников и Дзюба занимались индивидуально, остальные чуть-чуть поиграли в квадрат, еще две группы – это те, кто играли позже. Мы подошли дифференцированно. В бане у них будет одно и то же время.

- В чем основные отличия в сборной России по сравнению с прошлым матчем против турков?

- Отличия серьезные. Тогда был подготовительный период. Это раз. Второе – посмотрите на тот состав и на этот. Ну и третье: начинается новый турнир. Это официальный матч, за который начисляются очки. Вот это – три основные разницы. Самое главное, чтобы настрой оставался тот же. (Александр РОГУЛЕВ)

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