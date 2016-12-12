Станислав Черчесов: "Нужно не только подготовить сборную России к ЧМ-2018, но и провести смену поколений"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что ему нужно провести смену поколений к чемпионату мира-2018. Также он выразил мнение, что команда смогла завоевать бронзу на Euro-2008 благодаря стечению обстоятельств - сильное поколение и хороший главный тренер.

- В 2008 году у нас было потрясающее поколение, - цитирует polskatimes.pl Черчесова. - Александр Анюков, Андрей Аршавин, Роман Павлюченко, Юрий Жирков и другие. А под руководством Гуса Хиддинка это была невероятно сильная команда. Впоследствии у сборной тоже были сильные игроки, но не было результата.

Сейчас я должен не только подготовить сборную к чемпионату мира, но и провести смену поколения. Это серьезный вызов. Я понимаю, что нужно делать. В последних матчах у нас было только три участника чемпионата Европы-2016. Остальные были молодыми футболистами 21, 22, 23 лет.