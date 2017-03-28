Станислав Черчесов: "Нойштедтер и Васин плохо понимали друг друга в первом тайме"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после ничьей с Бельгией (3:3) в контрольном матче подчеркнул, что в первом тайме у команды были проблемы. По словам Черчесова, он старается дать шанс каждому футболисту сборной, передает из Сочи спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.
– Сегодня играло другое сочетание, – подчеркнул Черчесов. – После Краснодара поменяли игроков. Стараемся давать шанс каждому, чтобы футболисты почувствовали практику. Жаль, что Джикию не удалось задействовать. Имена сейчас не назову. Через месяц все еще может поменяться. Все будет решать конкретное состояние в конкретный день. В первом тайме были проблемки. Нойштедтер с Васиным впервые вместе играли, взаимопонимание хромало. После перерыва они лучше понимали друг друга.
coxo
немец в очередной раз показал свою несостоятельность пусть в турции на лавке сидит все равно никогда не заиграет
22:43
Dr Death
Если они не понимаю друг друга зачем из вообще ставить? А тренировочный процесс? а тактические занятия? их же не по объявлению в газете пригласили(хотя я лично сильно сомневаюсь)
22:16
ak-09
Причем тут Васин? Было полное непонимание между Нойшт.,Самедовым и Ерохиным+Нойшт. просто всем проигрывал верховую борьбу.
22:13
Знаток1964
Может все таки Бельгии посоветовали в перерыве сбросить обороты.....а не наши защитники на английском заговорили?
22:10