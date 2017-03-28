Станислав Черчесов: "Нойштедтер и Васин плохо понимали друг друга в первом тайме"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после ничьей с Бельгией (3:3) в контрольном матче подчеркнул, что в первом тайме у команды были проблемы. По словам Черчесова, он старается дать шанс каждому футболисту сборной, передает из Сочи спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Сегодня играло другое сочетание, – подчеркнул Черчесов. – После Краснодара поменяли игроков. Стараемся давать шанс каждому, чтобы футболисты почувствовали практику. Жаль, что Джикию не удалось задействовать. Имена сейчас не назову. Через месяц все еще может поменяться. Все будет решать конкретное состояние в конкретный день. В первом тайме были проблемки. Нойштедтер с Васиным впервые вместе играли, взаимопонимание хромало. После перерыва они лучше понимали друг друга.