21:53 14 октября | Футбол — Сборная России

Станислав Черчесов: "Нойштедтер доказывает, что он игрок основного состава"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над командой Турции (2:0) в матче группового этапа Лиги наций.

- Не мешали ли футболистам голуби? Кажется, они сорвали пару атак.

- Кроме голубей мы видели 45 тысяч болельщиков. Мы с удовольствием играли в Сочи, мы благодарны болельщикам. Да, голубей мы пару раз потревожили. В следующий раз мы будем атаковать с другого фланга. Голуби – хорошее предзнаменование, сегодня они нам принесли удачу.

- Нойштедтер на позиции центрального нападающего – это разовая акция?

- Мы "стандарты" разыгрываем, он был на месте, где он должен быть. И забил великолепный гол.

- Он в основной обойме сборной? Вы его отцепили перед чемпионатом мира.

- Мы его не внесли в заявку, мы это так называем. Это чисто спортивный принцип, ничего личного. Мы много с ним по этому поводу разговаривали. Два последних сбора он доказывает, что он игрок основного состава. И я не знаю, что будет через месяц. Мы рады, что он дает возможность его использовать. Если он играет, он знает, что добавил. Мы с ним об этом разговаривали.

- Какой момент в матче решающий?

- Думаю, второй гол. Если бы он был в первом тайме, то вопрос был еще открыт. Но когда остается 15 минут, Турция сникла, а мы почувствовали уверенность. Думаю, второй гол все решил. (Александр Рогулев)

Все о Лиге наций – здесь.

Результаты опроса

22132 чел.

Кто был лидером сборной России в матче с Турцией?
17.4%
Гильерме
22.6%
Мариу Фернандес
2.3%
Роман Нойштедтер
9.6%
Георгий Джикия
0.2%
Федор Кудряшов
5.7%
Роман Зобнин
1.8%
Юрий Газинский
1.1%
Алексей Ионов
13.7%
Александр Головин
0.6%
Далер Кузяев
17.7%
Артем Дзюба
6.4%
Денис Черышев
0.4%
Руслан Камболов
0.6%
Дмитрий Полоз

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/nation-league/

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