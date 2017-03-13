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Станислав Черчесов: "Новый капитан сборной? Не думаю, что нас ждут сюрпризы"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что Василий Березуцкий аргументировал свое решение приостановить выступления за команду. Он добавил, что еще нет решения о том, кто будет капитаном национальной команды.

 
Главный тренер сборной России Станислав ЧЕРЧЕСОВ.Станислав Черчесов: "Кокорина нет по спортивному принципу"

Сегодня тренерский штаб национальной сборной России назвал имена игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам с Кот-д'Ивуаром (24 марта, Краснодар) и Бельгией (28 марта, Сочи).

Василий Березуцкий объявил о приостановлении выступлений за сборную. Насколько это было для вас ожидаемо?

– У нас с Василием был разговор, он свое решение аргументировал. Надо принять его как есть. Неслучайно Березуцкий был нашим капитаном, планы на него были. Но на сегодня ситуация поменялась, и мы от нее отталкиваемся.

Но мы со счета никого не сбрасываем. Чемпионат мира больше чем через год. И если те, кого мы сейчас наигрываем, не созреют, то тот же Березуцкий еще может нам помочь. У него сто матчей за сборную. Не думаю, что лишний товарищеский матч будет ему в помощь. Это касается и других опытных игроков.

– Отказ Березуцкого не повлияет на тактические планы?

– Нет. Мы говорили, что переходим на игру в три центральных защитника, и от этого не отказываемся. Так заставляет нас ситуация.

– Кто будет капитаном?

– Соберемся, решим. Вице-капитанами были Акинфеев, Самедов. Не думаю, что нас ждут какие-то сюрпризы. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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