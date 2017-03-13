Станислав Черчесов: "Новый капитан сборной? Не думаю, что нас ждут сюрпризы"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что Василий Березуцкий аргументировал свое решение приостановить выступления за команду. Он добавил, что еще нет решения о том, кто будет капитаном национальной команды.

Сегодня тренерский штаб национальной сборной России назвал имена игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам с Кот-д'Ивуаром (24 марта, Краснодар) и Бельгией (28 марта, Сочи).

– Василий Березуцкий объявил о приостановлении выступлений за сборную. Насколько это было для вас ожидаемо?

– У нас с Василием был разговор, он свое решение аргументировал. Надо принять его как есть. Неслучайно Березуцкий был нашим капитаном, планы на него были. Но на сегодня ситуация поменялась, и мы от нее отталкиваемся.

Но мы со счета никого не сбрасываем. Чемпионат мира больше чем через год. И если те, кого мы сейчас наигрываем, не созреют, то тот же Березуцкий еще может нам помочь. У него сто матчей за сборную. Не думаю, что лишний товарищеский матч будет ему в помощь. Это касается и других опытных игроков.

– Отказ Березуцкого не повлияет на тактические планы?

– Нет. Мы говорили, что переходим на игру в три центральных защитника, и от этого не отказываемся. Так заставляет нас ситуация.

– Кто будет капитаном?

– Соберемся, решим. Вице-капитанами были Акинфеев, Самедов. Не думаю, что нас ждут какие-то сюрпризы. (Филипп ПАПЕНКОВ)