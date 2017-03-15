Станислав Черчесов: "Новый капитан? Мы примем правильное решение"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил редакцию "СЭ". Он подчеркнул, что решение по поводу капитанства в национальной команде еще не принято.

– В качестве капитана напрашивается Акинфеев. Есть даже внутреннее ощущение, что если не дать ему повязку, то Игорь обидится.

– В сборной нет такого – "обидится" или "не обидится". Когда общались с Березуцким, я же не сказал ему: носи повязку! Обсуждали какие-то вещи, и он принял это предложение. Василий был готов к этому. Так и в этом случае. Нам нужно поговорить и спокойно принять решение. Есть мое желание, а есть такой параметр как внутренняя готовность того, кто будет капитаном.

– Окончательный выбор сделаете на сборе?

– Мы думаем. Потом примем решение. Правильное.

Полностью интервью Черчесова