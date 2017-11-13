Станислав Черчесов: "Ноги сами не побегут – ничего само собой не бывает"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии товарищеского матча с Испанией подчеркнул, что сложно не настроиться на игры с сильными соперниками. По словам специалиста, даже в подобных встречах ноги сами не побегут.
– Раньше Россия играла с середняками, а сейчас в соперниках пошли топ-команды. Есть ли разница в подготовке сборной к таким оппонентам? – вопрос Черчесову.
– Отличия есть, потому что стили команд разные. На топ-сборные важно психологически настроиться. Ноги сами не побегут – ничего само собой не бывает. Важно как не перегореть, так и избежать "недонастроя". Но мы не так давно играли и с Мексикой, с Португалией, с Бельгией, а это не самые слабые соперники. Если бы мы остались в группе, как изначально предполагалось, то соперники были бы даже слабее (сразу после жеребьевки отборочного турнира Россия оказалась в группе с Бельгией, Боснией, Грецией, Эстонией и Кипром, но затем место нашей команды занял Гибралтар. – Прим. "СЭ").
– Вы знакомы с тренером сборной Испании Хуленом Лопетеги? Он тоже вратарь.
– Лично не знакомы и вроде даже не пересекались во время игровой карьеры. Но я про него знаю. В качестве тренера он проявляет себя с лучшей стороны.
Напомним, что матч Россия – Испания состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи. (Гоша ЧЕРНОВ)
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optimist61
Что-то не заметил в матче с Аргентиной,и если даже ноги бегают, но мозги то все равно работают в заторможенном ритме
18:13