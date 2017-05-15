Станислав Черчесов: "Невызов Медведева в сборную? Подарки иногда только вредят"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, почему не включил в расширенный состав национальной команды вратаря "Ростова" Никиту Медведева. По словам наставника, голкиперу ростовчан пока не хватает опыта.

– У вас богатый выбор вратарей. Почему на этот раз предпочтение отдано Луневу, а не, например, Медведеву, установившему рекордную серию по сухим минутам?

– Во-первых, что такое "богатый" выбор? По сути, из всех вратарей за сборную играл только Акинфеев. Есть уровень игрока, а есть опыт выступлений за национальную команду.

Поэтому смотрим на текущее положение дел. Вот Джанаев, например, травмирован – сейчас с ним общались, он в Германии. А Медведев... Знаете, вот есть поезд. Игроки входят в него через последний вагон и идут до вип-вагона через весь состав. Нельзя взять и перепрыгнуть в первый. Да, бывают исключительные случаи. Но давайте предоставим подрастающему поколению возможность завоевывать свои места естественным путем. Подарки иногда только вредят.

Что касается Лунева, то он качественно выступал в "Уфе", сейчас тоже выглядит достойно. Поэтому приняли такое решение. (Филипп ПАПЕНКОВ)