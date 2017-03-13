Станислав Черчесов: "Невызов Кокорина – не из-за нарушения правил дорожного движения"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему не вызвал в состав нападающего "Зенита" Александра Кокорина. Он добавил, что примерно на такой состав он рассчитывает на Кубке конфедераций, который пройдет в России в июне.

Сегодня тренерский штаб национальной сборной России назвал имена игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам с Кот-д'Ивуаром (24 марта, Краснодар) и Бельгией (28 марта, Сочи).

– Это рамки того состава, на который вы рассчитываете на Кубке конфедераций?

– По большому счету да.

– В составе нет Кокорина. Это из-за его формы или здесь есть воспитательный момент?

– Все по спортивному принципу. Дело не нарушении правил дорожного движения. Понятно, что если игрока преследует какой-то негативный шлейф, нам это неприятно. Я об этом сказал всем еще на первом сборе. Но вызов/невызов зависит только от уровня игры. Мы здесь не воспитатели. (Филипп ПАПЕНКОВ)