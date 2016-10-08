15:45 | ФУТБОЛ — Сборная России

Станислав Черчесов: "Нет слов"

Главный тренер сборной России Станислав ЧЕРЧЕСОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Главный тренер сборной России Станислав ЧЕРЧЕСОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии контрольного матча против Коста-Рики рассказал о подготовке национальной команды к встрече. Наставник высоко оценил новый стадион в Краснодаре, а также оставил без ответа пару заданных ему вопросов, передает из Краснодара спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

 
Суббота. Краснодар. Новоя арена "быков"."Краснодар": пожалуй, лучший стадион в России

– Погода хорошо встретила, хорошо встретил футбольный клуб "Краснодар", все наши пожелания были выполнены, – начал Черчесов. – Постарались сохранить футболистов, у которых были болячки, – кто-то тренировался больше, кто-то меньше. Все намеченное выполнили.

– А как их состояние?

Шатов и Дзюба работали в общей группе. Жирков – с ограничениями. Мы с ним разговаривали. Посмотрим, что даст тренировка.

– Как вам стадион?

– Я накануне посмотрел стадион с президентом. Он провел экскурсию. Это тот случай, когда нет слов.

– Кого рассматриваете в качестве сменщика Акинфеева?

Игорь прошел обследование. Насколько я знаю, ничего серьезного и страшного. Это как температура 37,2. Вроде невысокая, но чувствуешь себя неважно. А вратари у нас хорошие. Заменим его.

– Вы говорили, что есть беременные в команде (игроки с лишним весом. - Прим. "СЭ"). Как беременность протекает?

– (Без ответа.)

– Правда ли, что вы будете премированы за победу?

– (Без ответа.)

Опрос

Кто должен заменить Акинфеева в "старте" сборной России в матче с Коста-Рикой?
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Thomas_Boy

Есть стойкое ощущение, что многие наши спортивные (не только футбольные) обозреватели отдельно премируются за провокационные вопросы и организованные скандалы. Причем откуда нибудь из Британий ___________ Это Заговор.

17:01

outz

Да, есть ощущение, что шЕВЧЕНКО взялся за обучение других корреспондентов своему гнилому стилю общения.

16:59

bond1951

туп вопрос никакого ответа все по делу

16:38

PELMEN GUBASTIY

БлоГГГГеры, а давайте составим опросник из 50-100 вопросов, на которые черкес ОДНОЗНАЧНО ответит :: БЕЗ ОТВЕТА !!! Вот будет прикольное вью -- всем вью интервью!!!!!

16:36

Снежик

Есть стойкое ощущение, что многие наши спортивные (не только футбольные) обозреватели отдельно премируются за провокационные вопросы и организованные скандалы. Причем откуда нибудь из Британий

16:24

Странник-777

По 30 минут каждому. Достаточно, чтобы дать каждому почувствовать уровень сборной. И для главного - вполне достаточно времени, чтобы оценить состояние вратаря.

16:15

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