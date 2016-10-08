Станислав Черчесов: "Нет слов"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии контрольного матча против Коста-Рики рассказал о подготовке национальной команды к встрече. Наставник высоко оценил новый стадион в Краснодаре, а также оставил без ответа пару заданных ему вопросов, передает из Краснодара спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.
– Погода хорошо встретила, хорошо встретил футбольный клуб "Краснодар", все наши пожелания были выполнены, – начал Черчесов. – Постарались сохранить футболистов, у которых были болячки, – кто-то тренировался больше, кто-то меньше. Все намеченное выполнили.
– А как их состояние?
– Шатов и Дзюба работали в общей группе. Жирков – с ограничениями. Мы с ним разговаривали. Посмотрим, что даст тренировка.
– Как вам стадион?
– Я накануне посмотрел стадион с президентом. Он провел экскурсию. Это тот случай, когда нет слов.
– Кого рассматриваете в качестве сменщика Акинфеева?
– Игорь прошел обследование. Насколько я знаю, ничего серьезного и страшного. Это как температура 37,2. Вроде невысокая, но чувствуешь себя неважно. А вратари у нас хорошие. Заменим его.
– Вы говорили, что есть беременные в команде (игроки с лишним весом. - Прим. "СЭ"). Как беременность протекает?
– (Без ответа.)
– Правда ли, что вы будете премированы за победу?
– (Без ответа.)
Thomas_Boy
Есть стойкое ощущение, что многие наши спортивные (не только футбольные) обозреватели отдельно премируются за провокационные вопросы и организованные скандалы. Причем откуда нибудь из Британий ___________ Это Заговор.
17:01
outz
Да, есть ощущение, что шЕВЧЕНКО взялся за обучение других корреспондентов своему гнилому стилю общения.
16:59
bond1951
туп вопрос никакого ответа все по делу
16:38
PELMEN GUBASTIY
БлоГГГГеры, а давайте составим опросник из 50-100 вопросов, на которые черкес ОДНОЗНАЧНО ответит :: БЕЗ ОТВЕТА !!! Вот будет прикольное вью -- всем вью интервью!!!!!
16:36
Снежик
Есть стойкое ощущение, что многие наши спортивные (не только футбольные) обозреватели отдельно премируются за провокационные вопросы и организованные скандалы. Причем откуда нибудь из Британий
16:24
Странник-777
По 30 минут каждому. Достаточно, чтобы дать каждому почувствовать уровень сборной. И для главного - вполне достаточно времени, чтобы оценить состояние вратаря.
16:15