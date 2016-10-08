Станислав Черчесов: "Нет слов"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии контрольного матча против Коста-Рики рассказал о подготовке национальной команды к встрече. Наставник высоко оценил новый стадион в Краснодаре, а также оставил без ответа пару заданных ему вопросов, передает из Краснодара спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Погода хорошо встретила, хорошо встретил футбольный клуб "Краснодар", все наши пожелания были выполнены, – начал Черчесов. – Постарались сохранить футболистов, у которых были болячки, – кто-то тренировался больше, кто-то меньше. Все намеченное выполнили.

– А как их состояние?

– Шатов и Дзюба работали в общей группе. Жирков – с ограничениями. Мы с ним разговаривали. Посмотрим, что даст тренировка.

– Как вам стадион?

– Я накануне посмотрел стадион с президентом. Он провел экскурсию. Это тот случай, когда нет слов.

– Кого рассматриваете в качестве сменщика Акинфеева?

– Игорь прошел обследование. Насколько я знаю, ничего серьезного и страшного. Это как температура 37,2. Вроде невысокая, но чувствуешь себя неважно. А вратари у нас хорошие. Заменим его.

– Вы говорили, что есть беременные в команде (игроки с лишним весом. - Прим. "СЭ"). Как беременность протекает?

– (Без ответа.)

– Правда ли, что вы будете премированы за победу?

– (Без ответа.)