Станислав Черчесов: "Не знаю, на каком месте находится сборная России"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что необходимо серьезно относится к рейтингу ФИФА. При этом специалист отметил, что не знает, на каком месте находится национальная команда.

– Мы же живем в обществе. А, как говорил Владимир Ленин, жить в обществе и быть свободным от него нельзя, – приводит RT слова Черчесова. – Информация же поступает, вы – СМИ – ее и приносите. Если честно, я даже не знаю, на каком месте мы находимся. Да, если рейтинг есть, к нему надо относиться серьезно. Но, с другой стороны, всю зиму – не играя! – сборная России почему-то поднималась. А когда мы выигрывали, то, наоборот, опускались. Трудно относиться серьезно к такой градации.

Впрочем, есть другой любопытный момент: все хозяева последних чемпионатов Европы и мира стояли в рейтинге ФИФА перед домашними форумами значительно ниже, чем во время отборочных турниров, когда принимали в них участие.

Напомним, что Россия занимает 61-ю строчку в рейтинге ФИФА. Данный результат является худшим в истории команды. Отметим что россияне, как хозяева чемпионата мира-2018, не проводят официальных матчей после Euro-2016.

Россия осталась 61-й в рейтинге ФИФА