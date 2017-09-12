Станислав Черчесов: "Не ждали так много болельщиков на матче Россия - "Динамо"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что команда выходит на финишную прямую при подготовке к чемпионату мира. В интервью колумнисту "СЭ" Илье КАЗАКОВУ для программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24" специалист отметил, что посещаемость на контрольном матче национальной команды против "Динамо" (3:0) стала для него приятным сюрпризом. Игру на "Арене Химки" посетили 15 980 зрителей при вместимости стадиона 18 636.

– Мы готовимся, своей работой занимаемся, – сказал Черчесов. – У нас была подготовка к Кубку конфедераций, все структуры отлично отработали. Не только мы это замечаем, но и зарубежные команды и тренеры. А теперь уже выходим на финишную прямую.

– После Кубка конфедераций сборная России провела необычный матч. Против московского "Динамо". Вы вызвали футболистов, которых раньше особо не приглашали в сборную. Думаю, главным признаком того, что народ уже живет чемпионатом мира, стало то, что на игру пришло довольно много болельщиков…

– Абсолютно согласен. Хотя были скептические настроения вокруг сбора и матча. Не ждали столько народу, но интерес к сборной есть, мы были только рады. Когда футболисты это увидели, у них было еще больше мотивации.