Станислав Черчесов: "Не понравилось то, что играли мы неравномерно, рвано"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов остался доволен результатом товарищеского матча с Кореей (4:2). При этом он отметил, что игра получилась достаточно рваной.

– Над какими компонентами нужно работать?

– Функционально мы были готовы хорошо. Другое дело, что интенсивность, мышление и технику нужно объединять. Чуть быстрее начинаешь играть – и мяч от тебя убегает. Но, по-моему, это первая игра, которую мы выиграли, когда только собрались. С Турцией сыграли вничью. Так что это тоже шаг вперед.

– Что понравилось прежде всего?

– Счет. А не понравилось то, что играли мы неравномерно, рвано. Пять минут – как надо, потом маленький спад и так далее. Не было основательности, иногда теряли мячи, когда терять их было нельзя. Еще удовлетворен тем, что вышли заряженными, хотели порадовать болельщиков после Кубка конфедераций. Мы же чувствуем, что болельщик начал относиться к нам с большей симпатией, чем прежде. Видим и хотим этого. Только отношением к делу и эмоциями можем зрителей повернуть к нам лицом и заставить поверить в нас. И спасибо, что пришли в такую погоду.

– Появление с первых минут на флангах Жиркова и Самедова планировалось?

– Да, мы это планировали. Юра в последнее время не так много получал практику. Саша, наоборот, играл часто. Если бы Мариу Фернандес и Рауш вышли с первых минут, то получилось бы больно много замен в составе. Команда должна ведь оставаться с командой. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Трансляция матча Россия - Корея