00:43 | Футбол — Сборная России

Станислав Черчесов: "Не хотелось бы, чтобы травма Лунева оказалась серьезной"


Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча со сборной Испании (3:3) отметил, что надеется на не серьезность травмы голкипера Андрея Лунева. Также специалист объяснил, почему привнес изменения в составе по сравнению с игрой против Аргентины (0:1).

– Общие впечатления от матча неплохие, но концовке все смазала, – сказал Черчесов. – Ждем диагноз Лунева. Ему прилично разбили голову. Надеемся, что этим и ограничится. Не хотелось бы, чтобы там было что-то серьезное.

– Были ли два пенальти в ворота сборной России?

– По второму не знаю, и врать не буду – там была куча, кто кого держал непонятно. А первого точно не было. В российском народе говорят, что не было обоих.

– С чем связаны позитивные изменения по сравнению с игрой против Аргентины?

– Мы вторую игру всегда качественнее проводим. Это не только нас касается. Уж не знаю, по какой причине не получилось в первом матче – новые "Лужники", Аргентина с Месси​ – может, поэтому были скованными. В плане дисциплины мы были достаточно хороши и в первой игре. То, что не получилось против Аргентины – получилось сегодня. Играли в атаку, создавали моменты. Сделали кое-какие изменения, но не потому, что я был недоволен некоторыми футболистами. Просто матч на третий день – надо было сохранить скорость и поменять кое-какие тактические моменты. Игра удалась. Мы проводим на этом стадионе уже второй матч. Первый выиграли, во втором сыграли вничью при качественном футболе. Эта арена нам нравится. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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