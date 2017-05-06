Станислав Черчесов: "Не хотелось бы, чтобы Дзагоев пропускал второй большой турнир подряд"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил надежду, что полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев сможет избежать травм и не пропустит предстоящие большие турниры. Он подчеркнул, что не сомневается в профессионализме штаба армейцев.

– Еще один вопрос, связанный с постоянными травмами – по Алану Дзагоеву. Очередной рецидив в матче с "Локомотивом" – и он был вынужден пропустить дерби.

– Последний раз Дзагоев реально играл и зарекомендовал себя на большом турнире на чемпионате Европы в Польше и Украине. На ЧМ-2014 у него не было такой возможности, поскольку выходил только на замену. Euro-2016 вообще пропустил из-за травмы.

– По сути, два последних больших турнира прошли мимо него.

– Именно так. Сейчас, безусловно, очень многое зависит от ЦСКА. Как его восстанавливать? Рисковать ли в последних матчах или нет? Не хотелось бы, чтобы он пропускал второй большой турнир подряд. Учитывая мастерство хавбека, такой поворот событий стал бы для него самого очень досадным. При этом не сомневаюсь в профессионализме людей, работающих в армейском клубе. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью Черчесова