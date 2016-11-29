Станислав Черчесов: "Не хотел бы никого просить получить российский паспорт"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире программы "100% футбола" на "Спорт FM" высказался на тему натурализации футболистов для сборной России перед чемпионатом мира 2018 года.

"Иногда заявления о получении российского паспорта от футболистов звучат чуть-чуть легкомысленно, в моем понимании. Мое мнение вы знаете, я уже его не раз озвучивал.

Я не могу запретить быть гражданином той страны или другой, это выбор каждого человека. Один принимает гражданство, потому что женат на россиянке, другой – душа лежит к этому и так далее. Пожалуйста, принимайте российский паспорт, если это от вас лично идет, становитесь в строй, как и все. Если вы достойны играть в сборной, если у вас есть российский паспорт и вы имеете юридическое право играть, то мы мимо не пройдем.

Единственный минус, какой я вижу, – просить футболиста принять российское гражданство, чтобы он играл за сборную, в моем понимании попадаешь под какую-то обязанность. Если такое есть, это уже не конкурентная среда, а изначально футболист получает какой-то бонус.

Так как мы тоже в футбол играли, а футбол это командный вид спорта, абонементы раздавать тут нельзя. Это воспринимается неправильно. Честно говоря, просить никого бы не хотелось, потому что это изначально неправильно. А по зову души принимайте паспорт, будьте достойны играть и – пожалуйста", – сказал Черчесов.

Напомним, что в последнее время российские паспорта и право выступать за сборную России получали немецкий полузащитник Роман Нойштедтер, а также бразильцы Гильерме, Мариу Фернандес и Жоаузинью. Первые два входили в состав сборной России на Euro-2016, а второй привлекался к тренировкам в составе национальной команды.