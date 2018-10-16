Станислав Черчесов назвал девиз сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире канала "Россия 24" в интервью Илье Казакову для программы "Футбол России" сказал, что для его команды не так важно, где играть: дома или на выезде. По его словам, важнее атмосфера и состояние самих игроков сборной.

– Мы практически все матчи играли дома, поэтому трудно сравнить, как она играет на выезде. Но вот недавно первый выездной матч после чемпионата мира сыграли с турками. Достаточно убедительно, – отметил Черчесов. – До игры со Швецией в ноябре у нас будет игра с Германией, где мы сможем сделать шесть замен, чтобы качественно подготовиться к шведам. Шведы играют до нас с турками. И там уже будет понятно, что нас ждет по турнирной ситуации. У нас опытная команда, многие играют в Лиге чемпионов, в Лиге Европы. Только что был чемпионат мира. Наш девиз: "Главное – не кто против тебя, а кто рядом с тобой". Если рядом все в порядке, то кто напротив, никого не интересует.

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