Станислав Черчесов: "Натурализовали Нойштедтера, но это не сработало"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что ведется работа по игрокам с российскими корнями. По его словам, переход Константина Рауша в "Динамо" - это правильный шаг.

- Просматриваем ли мы игроков с российскими корнями? Конечно, работа ведется, - сказал в прямом эфире в паблике сборной России Вконтакте. - До меня появился Нойштедтер, при мне появился Рауш. Он перешел в "Динамо", это правильный шаг. Он исчерпал себя в "Кельне". Ему в сборной все рады, и сам он себя чувствует комфортно.

Будет ли еще натурализация перед чемпионатом мира? Я очень аккуратно к этому отношусь. Мы натурализовали Нойштедтера перед чемпионатом Европы, это не сработало, Это был новый человек, только сейчас он обжился. Если игрок получает паспорт, то он становится кандидатом в сборную России. Это уже уровень мастерства позволяет ему попадать в сборную или нет. Мы никого не просим делать паспорт, а потом предлагаем ему место в сборной. Гильерме сам сделал себе паспорт, никто его не просил. Мариу Фернандес тоже. Гильерме, как видите, уже не вызывается. Фернандеса вызвали, просматриваем. Место в сборной надо заслужить.

Станислав Черчесов отвечает на вопросы пользователей соцсетей. Видео