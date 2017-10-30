Станислав Черчесов: "Наступил день икс, Россия проверит себя сборными, играющими ведущие роли в мировом футболе"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что на выбор состава, вызванного для подготовки к товарищеским матчам с Аргентиной и Испанией, повлиял статус соперников. По словам специалиста, россияне приобретут полезный опыт, сыграв с командами такого уровня.

– Повлияло ли на список вызванных то, что предстоят два матча с топ-соперниками? И учитывая, что в группе на ЧМ-2018 у нас такой оппонент будет максимум один, до какой степени нам нужны не просто отдельные, а спаренные встречи такого рода?

– Повлияло. Если бы играли с командами другого плана – например, силовыми, вроде Австралии или Новой Зеландии, то из этого при выборе тоже исходили бы. Теперь же понимаем, что предстоит футбол другого типа.

А такие матчи, конечно, необходимы. Мы долго вели переговоры, сейчас наступила определенность. Причем опыт именно двух игр подряд – через три дня на четвертый – с командами такого уровня станет для нас очень полезным. Нам нужно привыкать к определенному ритму. На Кубке конфедераций в том же режиме встречались с Португалией и Мексикой, сейчас – с Кореей и Ираном. Подмечаем в таких микроциклах определенные закономерности и меняем нюансы в подготовке, чтобы четко понимать, что будет нужно и важно, когда наступит сам чемпионат мира.

Что же касается высочайшего класса соперников, то определенный путь уже пройден. Сначала играли с командами одного уровня, а теперь наступил день икс, и проверим себя с двумя сборными, играющими ведущие роли в мировом футболе. (Игорь РАБИНЕР)

Напомним, что товарищеский матч с Аргентиной состоится 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". Игра с Испанией – 14 ноября в Санкт-Петербург на арене "Санкт-Петербург".

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