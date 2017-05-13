Станислав Черчесов: "Насколько я понимаю, состояние Дзюбы - нормальное"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что следит за выступлениями нападающего "Зенита" Артема Дзюбы. Из-за проблем с коленом два сбора национальной команды форвард пропустил, при этом он регулярно выступает за клуб. Как ранее заявил главный тренер "Зенита" Мирча Луческу, Дзюбе нужно сделать паузу после окончания чемпионата, чтобы не усугублять ситуацию.

– Буквально в среду общался с врачом сборной Эдуардом Безугловым, и, насколько я понимаю, его (Дзюбы) состояние нормальное, – цитирует ТАСС Черчесова. – В последней игре с "Тереком" он был заменен, потому что получил небольшое повреждение, но в чемпионате остаются еще три матча, и мы внимательно за ним смотрим. В конце концов, сбор нужен будет и для того, чтобы понять его состояние. Готовность приехать у него есть, а на месте уже поймем.

Что касается слов Луческу, то мы в клубные дела не вмешиваемся. Сам футболист должен понимать свою готовность. Само собой, турнир нам предстоит серьезный, и отдача должна быть соответствующей, никаких поблажек соперники нам не сделают.