Станислав Черчесов: "Направление подготовки игроков выбрали еще перед Кубком конфедераций"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как команда будет готовиться к чемпионату мира и чего ожидать от контрольных матчей с Австрией 30 мая и Турцией 5 июня.

– Это последние контрольные матчи, которые мы должны провести перед чемпионатом мира. Понятно, что состояние у нас с ними будет разное, ведь первая игра пройдет после непосредственных тренировок, – сказал в эфире РФС ТВ Черчесов. – Мы это прошли еще тогда, когда играли с Венгрией перед Кубком конфедераций. С Австрией будет одно состояние, с турками уже должно быть получше. Также 14 мая должен быть технический комитет, где я озвучу, какой план подготовки у нас есть. Мы уже выбрали направление (еще перед Кубком конфедерации), и оно было правильное, потому что команда чувствовала себя хорошо.

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