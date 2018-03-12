Станислав Черчесов: "Нам важно посмотреть Черышева воочию"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после объявления состава на товарищеские матчи против Бразилии (23 марта, Москва, 19.00 мск) и Франции (27 марта, Санкт-Петербург, 18.50 мск) сказал, что не стоит расценивать вызов полузащитника "Вильярреала" Дениса Черышева как своеобразное знакомство. По словам специалиста, приглашение голкипера "Брюгге" Владимира Габулова, который не имеет стабильной игровой практики, стало подстраховкой на фоне повреждения вратаря "Зенита" Андрея Лунева.

- Черышев долгое время не был в вашем распоряжении, но наконец-то здоров. Нынешний вызов - в большей степени для знакомства?

- Зря вы так ставите вопрос. Он сейчас набрал форму, в новом году сыграл более чем в 10 матчах. Мы сегодня разговаривали. В последней встрече он не был в заявке из-за маленькой болячки, но заверил, что к следующему матчу будет готов. Это наш футболист, который стабильно играет, и нам важно посмотреть его воочию.

- Габулов в отличие от Черышева не имеет практики в "Брюгге". Вас это не смущает?

- Это, конечно, плохо. Но у Лунева болячка, мы с этого начали, поэтому нам нужно подстраховаться, будет четыре вратаря. Но мы бы вызвали его, даже если бы Лунев был полностью здоров. Потому что это наш вратарь. Всегда поддерживаем своих игроков, когда есть маленькие нюансы, сразу не вычеркиваем. Может, это поможет Габулову занять то место, которое он заслуживает. Вот два фактора. Не знаю, какой из них главный. Для меня оба важны. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Селихов, Нойштедтер и Черышев вызваны в сборную России на матчи с Бразилией и Францией