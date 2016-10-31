Станислав Черчесов: "Нам нужно из сборной России превратиться в команду России"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что к старту Кубка конфедераций у национальной команды должен быть реальный костяк, информирует "Российская газета". Специалист не стал отвечать на вопрос о желаемых соперниках в турнире.

– Скоро состоится жеребьевка Кубка конфедераций. Есть пожелания по соперникам?

– Мы же не золотую рыбку поймали, чтобы желания загадывать.

– И все-таки, желания ведь иногда сбываются.

– Есть жеребьевка. Насколько я знаю, она слепая. Банальные вещи говорить не хотелось бы, но что будет, то будет.

– На что мы можем на этом Кубке конфедераций рассчитывать?

– На такие вопросы односложно тяжело отвечать. Как я могу сказать сейчас... Это, может быть, звучит чисто философски, но, хотим мы или нет, 9 октября в Краснодаре играла сборная России, подчеркиваю, сборная России против команды Коста-Рики. Вы чувствуете разницу? Сборная России, которую собрали, играла против команды Коста-Рики, которая уже пять или шесть лет играет вся вместе. Нам тоже нужно из сборной России превратиться в команду России. И тогда мы на этот вопрос сможем реально ответить.

– Успеем превратиться к 2017-му?

– А другой вариант есть? Считаю, что нет.

– Можно ли сказать, что на Кубке конфедераций основной задачей будет именно обкатка команды в условиях международного домашнего турнира?

– Во-первых, к этому моменту нам уже нужно будет иметь реальный костяк. Во-вторых, речь идет не только собственно о турнире, но и о подготовке к нему. Вот у нас уже есть просьба, чтобы финал Кубка страны, намеченный на конец мая, был перенесен на более раннюю дату. Вы будете судить по итоговому результату, глядя на поле, а нам важно просчитать все, что будет до этого.

– Вы уже начали просчитывать? Есть понимание, например, по срокам подготовки?

– Понимание присутствует. Вот говорят, нужно побольше времени оставить. Но ведь если ты готовишься условные шесть недель, то уже забываешь, зачем на сбор приехал. Слишком долгое ожидание. Совсем другое дело, если ты после трех с половиной – четырех недель выходишь на турнире свежим. Если интервал совсем кратковременный – тоже плохо, не успеваешь сделать микроциклы. Слава богу, нам есть с кем на эту тему пообщаться, обсудить, проанализировать. Необходимо понять, что будет правильным для того состава актеров, которым мы на тот момент будем располагать.