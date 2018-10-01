Станислав Черчесов: "Надо уважать решение Акинфеева"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что национальную команду ждут непростые матчи против Швеции и Турции в рамках Лиги наций. Он также добавил, что уважает решение голкипера Игоря Акинфеева завершить карьеру в сборной.

- С Акинфеевым мы вчера встречались, долго обсуждали эту тему, - сказал Черчесов в интервью пресс-службе РФС. - Он свое мнение высказал, принял такое решение, и его надо уважать.

Головин? Радует, что он выздоровел и играет в каждом матче. Он находится в хорошем состоянии - это нас радует.

Нам предстоят две игры, к которым мы будем готовиться. Сборная Швеции? Это хорошо обученная, стабильная и крепкая команда. Она провела хороший матч с турками, но упустила победу. Нас ждут непростые игры.

Станислав Черчесов - о составе на матчи со Швецией и Турцией. Эксклюзив РФС ТВ pic.twitter.com/Bsx91M4Xxd – Сборная России (@TeamRussia) 1 октября 2018 г.

Матч со Швецией состоится 11 октября в Калининграде, встреча с Турцией - 14 октября в Сочи.

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