14:28 | Футбол — Сборная России

Станислав Черчесов: "Надо уважать решение Акинфеева"

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Главный тренер сборной России  Станислав Черчесов заявил, что национальную команду ждут непростые матчи против Швеции и Турции в рамках Лиги наций. Он также добавил, что уважает решение голкипера Игоря Акинфеева завершить карьеру в сборной.

- С Акинфеевым мы вчера встречались, долго обсуждали эту тему, - сказал Черчесов в интервью пресс-службе РФС. - Он свое мнение высказал, принял такое решение, и его надо уважать. 

Головин? Радует, что он выздоровел и играет в каждом матче. Он находится в хорошем состоянии - это нас радует.

Нам предстоят две игры, к которым мы будем готовиться. Сборная Швеции? Это хорошо обученная, стабильная и крепкая команда. Она провела хороший матч с турками, но упустила победу. Нас ждут непростые игры.

Матч со Швецией состоится 11 октября в Калининграде, встреча с Турцией - 14 октября в Сочи.

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