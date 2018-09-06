13:42 | Футбол — Сборная России

Станислав Черчесов: "Надо соответствовать нашему уровню игры на ЧМ"

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Главный тренер сборной России по футболу  Станислав Черчесов прокомментировал состав команды, который после ЧМ обновился более чем на треть.

В Турцию приехала обновленная по сравнению с чемпионатом мира команда. Практически на треть новый состав. Вы чувствуете, что готовите сейчас другую сборную России?

- Отличий достаточно. Тогда мы готовились месяц, сейчас несколько дней. По разным причинам нет ряда игроков. Но мы верим в тех, кто у нас есть. Флаг тот же, гимн тот же. Надо соответствовать уровню, который мы показали на чемпионате мира.

Турция – Россия: Лига наций по футболу, 7 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – в 21.45 (мск)

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Материалы сюжета: Сборная России: сентябрь после ЧМ-2018
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