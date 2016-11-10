Станислав Черчесов: "Надо не играть за сборную, а выигрывать"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения в контрольном матче против Катара (1:2) отметил, что одной из причин неудачи стала потеря концентрации, передает из Дохи спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. По словам специалиста, ребенку можно твердить что угодно, но пока он не обожжется, ничего не изменится.
- Вы не почувствовали никакой вальяжности в действиях команды?
- В какой-то степени это потеря концентрации, где-то соперник хитрее оказался или свежее, - сказал Черчесов. - Я не хотел об этом говорить, но скажу - если брать первый сбор в Турции, нет восьми человек. С одной стороны это плохо, с другой – есть возможность попробовать других футболистов. Перед чемпионатом Европы тоже выпали игроки, которым не нашли адекватной замены. Есть теория, есть практика. Ребенку можно твердить что угодно, но пока он не обожжется, ничего не изменится. Кое-кто учится на своих ошибках. К сожалению, я не увидел еще кое-что - мы приехали играть за сборную, а не выигрывать. Это плохо. Мы должны выигрывать, я очень хочу выигрывать и думаю, команде это тоже передастся.
Басист
Ну вот они и не играют. А если не играть, то как выигрывать?
06:04
вперёд Спартак!
В России катастрофически отсутствуют классные нападающие. Травмированный Смолов - это средний уровень, Кокорин и Дзюба - это пародии на нападающих. Как воздух нужен натурализованный африканец или южноамериканец уровня Вагнера Лава, Веллитона (первых сезонов), молодого Эмменике, сегодняшнего Зе Луиша. С такой "атакой" не спасёт ни Черчесов, ни Бердыев, ни Хиддинк-Адвокат-Каппело вместе взятые...
23:45 10 ноября
ATA
только КББ, больше никто
23:29 10 ноября
Отжогин
zoolord, Гус - уже отработанный материал. "В одну реку дважды..." Сами знаете.
22:28 10 ноября
Отжогин
Истину глаголите, маэстро! Заставьте их выигрывать! Или слабО?
22:26 10 ноября
zoolord
Ничего с Черчесовым не получится как я и говорил ранее, думаю надо звать Хиддинга пока не поздно.
22:22 10 ноября
Красно синий
Надо не состав объявлять,а тренировать.
22:02 10 ноября
Luchezarny
Капелло надо звать на помощь !!!
22:02 10 ноября
MrSNik
Пока комбаровы, глушаковы и черчесовы будут играть, результата не будет
21:41 10 ноября
NF
Черчесов, так то уже почти год обжигаются. И изменяется лишь место в рейтинге ФИФА...
21:40 10 ноября
SPFAN
Это с Кокориным выигрывать?
21:36 10 ноября
БОКСЁР из *что--где--когда*
Так НЕКОМУ "играть", а тем более ВЫИГРЫВАТЬ!!!!!!!!!!!!
21:36 10 ноября
sai.val
ЧТО ЭТО БЫЛО! МРАК!
21:35 10 ноября
sars882
прощу Черчесову все если он Кокорина не будет брать в свою сборную
21:33 10 ноября