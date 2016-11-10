Станислав Черчесов: "Надо не играть за сборную, а выигрывать"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения в контрольном матче против Катара (1:2) отметил, что одной из причин неудачи стала потеря концентрации, передает из Дохи спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. По словам специалиста, ребенку можно твердить что угодно, но пока он не обожжется, ничего не изменится.

- Вы не почувствовали никакой вальяжности в действиях команды?

- В какой-то степени это потеря концентрации, где-то соперник хитрее оказался или свежее, - сказал Черчесов. - Я не хотел об этом говорить, но скажу - если брать первый сбор в Турции, нет восьми человек. С одной стороны это плохо, с другой – есть возможность попробовать других футболистов. Перед чемпионатом Европы тоже выпали игроки, которым не нашли адекватной замены. Есть теория, есть практика. Ребенку можно твердить что угодно, но пока он не обожжется, ничего не изменится. Кое-кто учится на своих ошибках. К сожалению, я не увидел еще кое-что - мы приехали играть за сборную, а не выигрывать. Это плохо. Мы должны выигрывать, я очень хочу выигрывать и думаю, команде это тоже передастся.