Станислав Черчесов: "Надо делать все возможное, чтобы завоевания ЧМ-2018 не остались разовым явлением"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов надеется, что выступление на ЧМ-2018 не станет единичным успехом для команды. В 2019 году команду выступит в отборочном турнире Евро-2020.

– Надо делать все возможное, чтобы завоевания чемпионата мира не остались разовым явлением, – цитируют Черчесова "Известия" – Мы успешно выступили в сентябре и октябре, но на последнем, ноябрьском, сборе столкнулись с огромным количеством травм. Из футболистов стартового состава, выступавших на чемпионате мира, было только двое. Остальные закончили играть за национальную команду, вовсе ушли из спорта или проходили лечение. Причины разные, но факт налицо. В итоге мы заняли второе место в группе Лиги наций и теперь переключаем всё внимание на отборочный цикл чемпионата Европы – 2020. Уже в марте нам предстоят выездные матчи в Брюсселе и Астане.

В отборочном турнире чемпионата Европы сборная России сыграет с командами Сан-Марино, Кипра, Казахстана, Шотландии и Бельгии.

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