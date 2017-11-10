13:00 | Футбол — Сборная России

Станислав Черчесов: "На выезде аргентинцы играют в три защитника. Правильно будет сыграть зеркально"


Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции в преддверии товарищеского матча с Аргентиной подчеркнул, что команда не делала ничего особенного при подготовке ко встрече. Он также добавил, что правильно будет сыграть зеркально аргентинцам.

– Как вы готовились к игре?

Это не первая наша игра, которые будут на чемпионате мира. Уже встречались с бельгийцами, мексиканцами. Все идет своим чередом, ничего специального, - сказал Черчесов. - У каждой команды есть особые стороны. Уже посмотрели, как аргентинцы играют в атаке, сегодня увидим – как в обороне. Народу на стадионе будет много, но тем лучше.

– Как будете играть, в четыре или пять защитников?

– Почти всегда на выезде аргентинцы играют в три защитника. Правильно будет сыграть зеркально. С мексиканцами мы сыграли в четыре защитника и довольно удачно, хотя и вдесятером играли. Но не думаю, что сегодня будут изменения. (Александр МУЙЖНЕК)

Матч Россия – Аргентина пройдет завтра, 11 ноября, на стадионе "Лужники" и начнется в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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