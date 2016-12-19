Станислав Черчесов: "На встрече c Мутко четко расставили акценты относительно спарринг-партнеров"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что о проведении одного товарищеского матча в марте уже есть договоренность. Ранее президент РФС Виталий Мутко отмечал, что матчем с Бельгией может быть открыт стадион в Сочи, а на открытии реконструированной арены "Лужники" Россия сыграет с одной из сильнейших команд мира.

- На встрече c президентом РФС Виталием Мутко мы довольно четко расставили акценты относительно спарринг-партнеров в контрольных матчах, - цитирует Черчесова официальный сайт РФС. - Понимаем, что сложно найти соперников высокого уровня в ситуации, когда все европейские сборные задействованы в отборочном цикле чемпионата мира. Никаких капризов со стороны тренерского штаба в этом плане быть не может, ведь сложившаяся ситуация от нас не зависит. Все пожелания необходимо направлять в практическую плоскость.

Кстати, мы подробно обсуждали форматы проведения контрольных матчей. В ходе одного сбора есть возможность сыграть две такие встречи, но если мы будем испытывать проблемы с соперниками, то ограничимся одним матчем. Так было в октябре, когда сборная играла с Коста-Рикой в Краснодаре. Ближайший сбор у национальной команды запланирован в марте. О проведении одного спарринга в эти сроки уже есть договоренность, над вторым сейчас работаем.