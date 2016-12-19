Станислав Черчесов: "На Кубке конфедераций подготовимся к тому, что нас ждет на ЧМ в России"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью официальному сайту РФС отметил, что на Кубке конфедераций команда сможет объективно оценить уровень подготовки к чемпионату мира. По словам наставника, подобный турнир просто необходим.

– Определились ли вы с базовой тактической схемой игры для сборной России?

– В последней игре с Румынией ребята схватили идею игры. Посмотрим, как это будет выглядеть, когда вернутся в строй все футболисты. Нашей команде предстоит выступление на Кубке конфедераций-2017 и ЧМ-2018. Мы должны быть конкурентоспособными и эффективными на этих турнирах. Соответственно, нам нужно выбрать модель игры, которая позволит выжать максимум из наших футболистов.

– Что вы думаете о Кубке конфедераций-2017? Каково ваше мнение о турнире?

– Позитивно отношусь к Кубку конфедераций-2017, это будет турнир с высоким уровнем накала. Нам нужны такие игры, чтобы проверить, в правильном ли направлении мы движемся. В такой конкурентной среде футболисты смогут лучше оценить свой уровень и подготовиться к тому, что нас ждет на ЧМ-2018 в России. В краткосрочной перспективе мы рассматриваем Кубок конфедераций-2017 как самостоятельный, самоценный турнир, а в долгосрочной – как один из самых серьезных этапов подготовки к ЧМ-2018.