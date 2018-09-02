Станислав Черчесов: "На ЧМ-2018 Дзюба подтвердил то, что умеет"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов - о выступлении нападающего Артема Дзюбы на ЧМ-2018.

- Мы же понимали, кого берем, зачем берем. Не раз говорилось, что чемпионат мира – это турнир, где игрок должен не просто уметь хорошо играть, но и обладать определенными личностными качествами, - цитируют Черчесова "РИА Новости". - Что касается игры, тот же Артем Дзюба в 18 лет у меня был задействован в основном составе "Спартака". Вот тогда мы его действительно для себя открыли. А сейчас он просто подтвердил то, что умеет.

Сегодня главному тренеру сборной России исполнилось 55 лет.