Станислав Черчесов: "На чемпионате мира-2018 мы хотим претендовать на реального хозяина турнира"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью пресс-службе РФС отметил, что на каждом сборе команду приходится настраивать в психологическом плане. Он также добавил, что сборная хочет претендовать на реального хозяина чемпионата мира 2018 года.

– Важно футболистов смотреть и в парах, и в группах. Потому что реально работы много, игр мало, времени вместе мы проводим мало, – сказал Черчесов. – После того, как мы месяц провели вместе на Кубке Конфедераций, это были совершенно другие чувства. Сейчас они хоть и приехали физически хорошо подготовленные, но в психологическом плане... В этом плане надо было их опять собирать. Чем дольше мы вместе, тем больше превращаемся в команду.

Мы на каждом сборе строим команду – ничего вечного нет. Где-то травмы, где-то из формы человек выходит. Кто-то, наоборот, настолько прибавляет, что пройти мимо нельзя. Главное, чтобы он подходил не только как человек, но и как личность. Только так мы сделаем боеспособную команду, которая будет на что-то претендовать. А мы хотим претендовать на чемпионате мира на реального хозяина турнира.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.