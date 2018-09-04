Станислав Черчесов: "На 85 процентов результат зависит от выполнения тренерских установок"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился своим мнением о роли тренерских установок в результатах команд.

- С первого дня работы наш главный принцип был прост: результат дает команда, а не отдельные игроки. Но это не исключает того, чтобы в командной игре футболисты проявляли свои личностные качества, - цитирует тренера Forbes. -Конечно, есть общие установки, которые тренер дает перед каждой конкретной игрой. Но во время матча возникают ситуации, когда игрок должен самостоятельно принимать решения, доверившись своей интуиции. Я бы сказал так: выполнение поставленной задачи на 85 процентов зависит от того, что футболисты четко следовали тренерским установкам, и на 15 процентов – от их личной инициативы. Но никак не наоборот.

7 сентября сборная России сыграет с командой Турции в матче Лиги наций.