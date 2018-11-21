01:00 | Футбол — Сборная России

Станислав Черчесов: "Мы смотрим за Чаловым и даем время обжиться, а потом выходить на матчи"

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Главный тренер сборной России по футболу  Станислав Черчесов рассказал, почему не выпустил нападающего ЦСКА Федора Чалова на поле в матчах с командами Германии и Швеции.

В четверг, 15 ноября, сборная России проиграла немцам со счетом 0:3, а во вторник в заключительном матче Лиги наций уступила шведам (0:2) и не смогла пробиться в группу А.

- Станислав Саламович, почему все-таки не дали время Федору Чалову? Все форварды поиграли, а Чалов - нет.

- Потому что Чалов - молодой футболист, который потихонечку обживается в нашем коллективе. Мы внимательно за ним смотрим и будем давать время сначала обжиться, а потом выходить на матчи. (Дмитрий Зеленов)

 

Швеция - Россия

 

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