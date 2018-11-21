Станислав Черчесов: "Мы смотрим за Чаловым и даем время обжиться, а потом выходить на матчи"

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, почему не выпустил нападающего ЦСКА Федора Чалова на поле в матчах с командами Германии и Швеции.

В четверг, 15 ноября, сборная России проиграла немцам со счетом 0:3, а во вторник в заключительном матче Лиги наций уступила шведам (0:2) и не смогла пробиться в группу А.

- Станислав Саламович, почему все-таки не дали время Федору Чалову? Все форварды поиграли, а Чалов - нет.

- Потому что Чалов - молодой футболист, который потихонечку обживается в нашем коллективе. Мы внимательно за ним смотрим и будем давать время сначала обжиться, а потом выходить на матчи. (Дмитрий Зеленов)