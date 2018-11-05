Станислав Черчесов: "Мы следим за Ари, ему нужна стабильность"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о вызове в национальную команду форварда "Зенита" Антона Заболотного, а также о возможном вызове нападающего "Краснодара" Ари.

– Ари провел неплохой месяц. У него есть права играть за сборную?

– Да, месяц он провел хорошо. Все, кто может играть за сборную России, всегда в нашем фокусе. Мы знаем Ари, ему нужна стабильность. В этом году мы не стали делать каких-то больших изменений. У нас есть команда, она живет своей определенной жизнью, поэтому мы не стали пока никого трогать. Посмотрим, как ситуация будет развиваться и, в частности, у Ари. Юридически, думаю, у него право играть за сборную России есть.

– Заболотный играл только один матч за последний месяц. Чем он интересен сборной?

– Я частично ответил на этот вопрос, комментируя Ари. Все-таки это последний сбор в году, и мы внимательно присматриваемся к игрокам, которые потенциально могут прийти к нам в команду. Чтобы те командные связи, что на поле, что за полем, не рушились. Вопрос абсолютно справедливый. Ту игру, которую Заболотный провел, физически он выглядел хорошо, были моменты. Если надо, они комфортно себя чувствуют вместе с Дзюбой. Когда два больших нападающих, бывают проблемы, а они вместе в одной команде и взаимопонимание там есть. Но говорю сразу: если так будет продолжаться, то после перерыва на подобные вещи мы будем посматривать по-другому. Думаю, здесь все объективно, мы будем давать шанс другим. (Александр Рогулев)