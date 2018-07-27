Станислав Черчесов: "Мы никого не просим взять российский паспорт"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время форума "Территория смыслов на Клязьме" сказал, что руководители команды не занимаются натурализацией игроков

- У нас играет один бразилец (Мариу Фернандес - прим. "СЭ"), который давно выступает в России. Мы не просили его менять свой паспорт, мы никогда никого не просим об этом, - сказал тренер. - Если есть позыв души, то принимай гражданство, становись в ряд. Если ты будешь конкурентоспособным - мы тебя с удовольствием рассмотрим. Специально мы никого не уговариваем. Если он достоин - пожалуйста. Но специально мы никого не просим.

На ЧМ-2018 сборная России дошла до 1/4 финала, где уступила сборной Хорватии (2:2, по пенальти – 3:4).