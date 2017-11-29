Станислав Черчесов: "Мы ни о чем не мечтаем, а ходим по нашей земле и работаем"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью ТАСС подчеркнул, что у национальной команды есть алгоритм, которому она следует. По его словам, задачей тренерского штаба является увидеть таланты футболистов и раскрыть их.

– Раньше приходилось слышать, что у сборной России очень ограниченный выбор игроков. Глядя на команду сейчас, понимаешь, что на некоторых позициях, например, в полузащите, вы имеете очень серьезную конкуренцию. Для вас это приятная головная боль?

– Я не совсем понимаю определения – ограниченный выбор игроков. У нас есть определенный алгоритм, которому мы следуем. Кто-то нас не понимает, кто-то относится с пониманием. Есть работа, которую нужно обязательно делать – это наш принцип. Чтобы вопрос решался, нужно работать над его решением, а не рассуждать.

Не понимаю тех, кто употребляет выражение "наше время придет". Если разобраться, то время не приходит, а только уходит. Когда мы пришли на эту работу, у нас был определенный список игроков. Везде есть скрытые таланты, которые просто нужно увидеть и вовремя доверить им. После матча с валлийцами (на ЧЕ-16 сборная России проиграла 0:3 – прим. СЭ) все говорили, что у нас ничего нет. Теперь говорят, что игроков много.

Мы ни о чем не мечтаем, а ходим по нашей земле и работаем тут. Когда-то нам кто-то помогал становиться на ноги, теперь мы помогаем. Я же не родился в центре поля в "Лужниках" и не начал сразу играть в футбол, мне тоже помогали.