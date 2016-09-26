Станислав Черчесов: "Мы не связываем поражения "Локомотива" с формой игроков команды"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что у тренерского штаба нет никаких сложностей с выбором вратарей, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Также специалист отметил, что во время второго сбора команды оценит то, как игроки усвоили его требования.

– Соперники держатся в секрете?

– У каждого свои задачи. Моя работа в РФС другая.

– Выбор вратарей, учитывая выступление голкиперов в чемпионате, – самый сложный для вас?

– Нет. Никаких сложностей. Мы объективно смотрим, оцениваем и принимаем решение.

– Ерохин, в отличие от прошлого раза, сразу попал в основной список. Чем заслужил?

– Он и тогда приехал на сбор уже готовым. Вышел на замену в Турции, сыграл против "Баварии" за "Ростов". Еще раз повторю: мы объективно всех оцениваем. Когда ты объективен, то и к тебе относятся так же. Думаю, что сегодня Ерохин заслужил вызов. Плюс Александр умеет играть на разных позициях, что немаловажно. И еще – мы хотим сравнить первый сбор со вторым, понять, как люди усвоили требования, улучшат свои действия или ухудшат. Не может быть разрывов в списках.

– "Локомотив" проводит слабый отрезок в чемпионате, но при этом вызванных железнодорожников – трое. Вы не связываете кризис команды с плохой формой его лидеров?

– Буквально месяц назад мы с этими игроками были на сборах, видели их физическое состояние. Оно, как я заметил, не ухудшилось. Да, есть поражения, но мы не связываем одно с другим. Вызывать футболистов, которые всегда побеждают, намного лучше с точки зрения их эмоционального состояния, но есть уровень игроков, который мы оцениваем.

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