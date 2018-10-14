Станислав Черчесов: "Мы играем за свою страну, поэтому каждый матч нужно играть от ножа"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над командой Турции (2:0) в матче группового этапа Лиги наций.

- Можете назвать основную проблему сборной России в этом матче? Или их не было?

- Мирча Луческу – опытный тренер, мы знали, как он строит игру. Думаю, в первом тайме мы четыре раза подряд потеряли мяч на ровном месте, и показалось, что турки перехватили инициативу. В каждой игре так у нас бывает. В этом плане нам надо поработать, чтобы не привозить себе какие-то проблемы. И отношением, и в тактическом плане претензий нет. Думаю, зрителей порадовали. Как я уже сказал, мы не художественная гимнастика, тут за артистизм очков не дают. Мы были нацелены на победу и добились результата.

- Показалось, что интенсивности не добираем.

- Нет, все было достаточно. Со шведами игра была энергозатратная. Мы играли на третий день, сделали всего две замены. Оставьте телефон, мы вам все цифры передадим. Я думаю, в плане темпа игра была качественной.

- Какие у вас ожидания на остаток турнира? Вы почти вышли в элиту.

- Мы единолично возглавляем турнирную таблицу. Теоретически мы еще не заняли первое место, хотя смотрится все красиво. У нас ответный матч со шведами, в котором нам надо набирать очки. Мы хотим занять первое место. Мы чувствовали себя достаточно комфортно. Сегодня мы знали, что у турков последний шанс сегодня зацепиться за победу в группе. Но у нас были свои задачи, и мы их решили. Мы играем за свою страну, поэтому каждый матч нужно играть от ножа. (Александр Рогулев)

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