Станислав Черчесов: "Мы должны иметь более четкое представление о ближайшем резерве сборной"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что в расширенный список попали игроки, большинство из которых не вызывались в национальную команду. По словам специалиста, это сделано для того, чтобы иметь более четкое представление о ближайшем резерве.

- Как уже сообщалось ранее, в конце августа - начале сентября мы проведем учебно-тренировочный сбор в рамках окна, предусмотренного в международном футбольном календаре, - приводит пресс-служба РФС слова Черчесова. - Сегодня мы определили расширенный список из двадцати восьми игроков, из которых на следующей неделе сформируем окончательный.

В своем большинстве это футболисты, которые раньше либо не вызывались в команду, либо вызывались не в постоянном режиме. В то же время в списке есть ряд игроков, принимавших участие в Кубке конфедераций, так как важно сохранить взаимосвязь между тем составом и нынешним. В данной ситуации подобный формат считаем очень полезным, ведь мы должны иметь более четкое представление о ближайшем резерве национальной сборной.

Сборная в течение шести дней будет проводить тренировки, а 3 сентября сыграет на "Арене Химки" контрольный матч с московским "Динамо", из которого мы вызвали в команду одного Кирилла Панченко. Отмечу, что мы закончим сбор на три дня раньше официального завершения окна ФИФА, чтобы футболисты имели больше времени для подготовки к очередным матчам чемпионата России в составах своих клубов.

Что касается контрольных игр в октябре и ноябре, то уже достигнута договоренность с национальными сборными, и после соблюдения всех формальностей РФС сразу же проинформирует болельщиков о месте и времени этих матчей.

Напомним, что учебно-тренировочный сбор пройдет в Новогорске с 28 августа по 3 сентября. Контрольная встреча с московским "Динамо" запланирована на 3 сентября.