Станислав Черчесов: "Мутко внес огромный вклад в развитие российского футбола"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил с днем рождения Виталия Мутко. Сегодня президенту РФС исполнилось 60 лет.

Станислав Черчесов, главный тренер национальной сборной России:

- От всей души поздравляю Виталия Леонтьевича Мутко с юбилеем! Считаю его блестящим руководителем, который уже внес и продолжает вносить огромный вклад в развитие футбола в России.

1/4 pic.twitter.com/X3qkNqKO2s – Сборная России (@TeamRussia) 8 декабря 2018 г.

- От всей души поздравляю Виталия Леонтьевича Мутко сюбилеем! Считаю его блестящим руководителем, который уже внес и продолжает вносить огромный вклад в развитие футбола в России, - цитирует Черчесова официальный Твиттер сборной. - Чего стоит только подготовка и проведение чемпионата мира в нашей стране, который прошел на высоком организационном уровне. В том, что мы имеем сейчас такие стадионы и тренировочные базы, иную инфраструктуру, - огромная заслуга Мутко. Виталий Леонтьевич – неравнодушный к футболу и всему спорту руководитель, лично я и вся наша сборная чувствовала от него огромную поддержку и понимание. Желаю вам, Виталий Леонтьевич, крепкого здоровья, успехов в работе на столь высоком государственном посту и всего самого наилучшего!

Ранее Мутко также занимал должность министра спорта РФ, президента "Зенита" и российской премьер-лиги.